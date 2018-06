di Luca Ingegneri

PADOVA - Temeva di non essere creduta. Dopo la lettura della sentenza si è lasciata andare ad un pianto liberatorio abbracciando il fratello. La condanna dell’ex compagno ha significato la fine di un incubo per E. F., 48enne casalinga con un passato da modella, assistita dall’avvocato Pierilario Troccolo. Il giudice monocratico Valentina Verduci ha rifilato tre anni e due mesi di reclusione a E. P., 55enne imprenditore che opera nell’azienda di famiglia, specializzata nella distribuzione di macchinette per il caffè, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, difeso dagli avvocati Fabio Pinelli e Giuseppe Lombardino, è stato dichiarato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici e dovrà risarcire l’ex compagna e la figlia di sette anni con complessivi 45 mila euro. Aveva invece dichiarato in aula di non pretendere nulla dal padre l’altra figlia diciassettenne della coppia, tutelata dall’avvocato Andrea Sanguin, che ha scelto da tempo di vivere assieme all’imprenditore.