PADOVA - Le forze dell'ordine hanno schierato stamattina due equipaggi con relativi mezzi per cisscun corpo davanti all'ospedale per rendere omaggio a a tutto il personale sanitario per quanto sta facendo contro il Coronavirus. Sono state azionate le sirene ed è stato eseguito l'Inno di Mameli.



Ultimo aggiornamento: 12:45

