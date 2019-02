Padova-Foggia, tifoso pugliese aggredito e ferito dagli ultras

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Assalto a un gruppo di foggiani da parte di ultras delvicino a un bar, poco distante dallo stadio Euganeo, poco prima della partita finita poi 1-1. Secondo quanto ricostruito dalla polizia i supporter ospiti sono scesi da un bus di linea per andare a piedi verso lo stadio quando i padovani li hanno visti ed è scattato l’inseguimento. La rissa è durata poco: a un 22enne originario di Foggia è stata rubata la sciarpa, ma è finito a terra ed è stato portato in pronto soccorso dove gli è stata riscontrata la lussazione di una spalla.La Digos esaminerà i filmati della video sorveglianza per identificare gli aggressori.