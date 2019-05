Taglia di 20 mila dollari per trovare gli assassini di Guarniero

di Gabriele Pipia

PADOVA - Temono che in quella piccola isola dellesia andato in scena il. Un’azione fulminea, studiata alla perfezione e in grado di non lasciare nessuna traccia. Per questo motivoora sono pronti a mettere una taglia dipur di trovare i suoi. Domani saranno passati esattamente 50 giorni da quando l’è stato ammazzato dai colpi di pistola di due sicari davanti alla sua abitazione, nell’isola di Negros. Quaranta investigatori sono al lavoro per capire chi abbia agito quel maledetto giovedì 28 marzo, all’ora di cena, uccidendo Guarniero. «Le autorità filippine ci hanno consigliato di mettere una taglia e noi siamo pronti a farlo pur di arrivare alla verità - spiega da Padova il fratello Daniele -. Con una somma del genere potrebbero parlare anche i muri».