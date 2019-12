Critiche a Fabri Fibra, insulti e minacce di morte alla consigliera comunale Mosco

di Luisa Morbiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA “Auguri” di morte, per sé e per un eventuale figlio, ma anche avvertimenti di guardarsi le spalle quando cammina per strada. Insulti, minacce, termini crudi e pesanti. Sono questi i contenuti delle centinaia di commenti riversati sui profili social del consigliere di centrodestra(“Cambiamo”) dopo la sua critica alla scelta del Comune di Padova di ospitare per il concerto di capodanno in Prato della Valle il. Tra chi la prende di mira c’è pure chi le dedica uno dei testi dell’artista, nel quale si racconta di una ragazza violentata in una stazione, augurandole che diventi realtà. Una situazione che l’ex assessore della giunta Bitonci ha sopportato per un paio di giorni prima di decidere di dire basta. Ieri Eleonora Mosco ha presentato denuncia in questura consegnando agli investigatori le immagini dei commenti.