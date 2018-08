Si innamora di una truffatrice: ci rimette 33 mila euro

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESTE - In quell’amore ci credeva veramente, ma dalla sua donna è stato raggirato di 33 mila euro. Era il 2017 quando un 45enne di Este ha conosciuto una bella romena di 30 anni, grazie ad alcuni amici comuni. I due, dopo avere trascorso una allegra serata in compagnia, hanno iniziato a frequentarsi ed è nata una relazione sentimentale. Passati alcuni mesi l’affascinante romena si è recata nell’abitazione del suo compagno e disperata gli ha confessato che «...Sono incinta e voglio abortire. Questo bambino non lo tengo, ma mi servono 10 mila euro per andare in una clinica privata...».