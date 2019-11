Lite col fidanzato, spacca l'auto, ma è di un altro: le costa 4.500 euro

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESTE In preda alla furia cieca, dopo avere litigato con il suo compagno, ha staccato il tergicristallo della macchina: ma ha danneggiato l’auto di un altro uomo. L’errore può fare sorridere, ma a lei, 45 anni residente a Este, è costata l’iscrizione nel registro degli indagati. E adesso, per risarcire l’automobilista sbagliato e non quel “cattivone” del suo fidanzato, dovrà sborsare la bellezza di 4.500 euro così come prevede il decreto penale di condanna.