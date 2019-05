Elezioni europee. Lega al 40%, a Padova è il primo partito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - A livello provinciale affluenza in linea rispetto alle europee del 2014. Alle 23 il dato finale è 67,01. In città su 159.211 aventi diritto si sono presentati alle urne 101.962, ovvero il 60,04 per cento. Alle politiche dello scorso marzo in provincia votò l'80 per cento e in città il 77,5 per cento. Ma votò il 60,7 alle regionali 2015 e il 60,7 delle comunali 2017.