Chili di eroina nel doppio fondo del bagagliaio: arrestati due spacciatori

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha arrestato in flagranza di reato a Selvazzano Dentro due spacciatori albanesi, di 29 e 30 anni, e sequestrato 2,6 chilogrammi di eroina, 207 grammi di cocaina e 520 euro in banconote di piccolo taglio. Ad operare sono state tre pattuglie di militari della Compagnia del capoluogo che hanno seguito una vettura alla cui guida c'era uno dei due albanesi, individuato come possibile «corriere» di eroina e cocaina, che giunto a Selvazzano Dentro è sceso dal veicolo e raggiunto da un altro uomo, verosimilmente suo cliente, ha aperto il bagagliaio estraendo alcuni involucri. I militari sono quindi intervenuti, scoprendo nel bagagliaio, in un doppio fondo laterale, cinque panetti di circa 500 grammi ciascuno di eroina e due involucri con la cocaina. Il cliente, che era fuggito, è stato fermato all'ingresso di casa, nella quale sono stati trovati altri 4 grammi di cocaina, 5 di marijuana, materiale da taglio, 200 euro in contanti. I due sono stati arrestati e condotti alle case circondariali di Rovigo e Vicenza.

