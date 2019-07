Lui vuole il divorzio, scoppia il finimondo: lei lo minaccia con il coltello

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Urla, strepiti, piatti rotti. Insomma, in quella casa in via Goethe, domenica sera intorno alle 23, sembrava scoppiato il finimondo, così i vicini, allarmati, hanno pensato bene di richiedere l’aiuto al 112, perché qualunque cosa stesse succedendo, era sicuramente grave. Così la centrale operativa dell’Arma ha inviato nel quartiere della Madonna Pellegrina una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile a controllare. Quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento, hanno scoperto che quelle urla, che tanto avevano impensierito gli altri condòmini, erano dovute a una violenta lite tra marito e moglie.