Laica, sposata e madre di tre figli: Vanna è il nuovo economo della Diocesi di Padova

PADOVA - Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha nominato una donna, laica, nel ruolo di Economo diocesano e Direttore dell'Ufficio Amministrativo della Diocesi di Padova. Si chiama Vanna Ceretta, ha 56 anni, è sposata e madre di tre figli. Dopo aver lavorato per 18 anni nell'Ufficio missionario diocesano come coordinatrice, nel 2014 Ceretta era diventata coordinatrice dell'Ufficio amministrativo e dell'Economato della Diocesi di Padova e nel 2016 responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Ora, grazie all'esperienza e alle competenze maturate, il passaggio di responsabilità.



Dovrà occuparsi della gestione amministrativa e dei beni della Diocesi, provvedere alle spese disposte dal vescovo, sottoporre al Consiglio per la gestione economica il bilancio consultivo della Diocesi e svolgere una funzione di vigilanza sull'amministrazione dei beni sugli altri enti ecclesiali riferiti alla Diocesi stessa. «Sono particolarmente contento di questa nomina - commenta il vescovo Cipolla - perché valorizza capacità, competenze, esperienza e spirito ecclesiale di una persona che ha lavorato per molto tempo in vari ambiti della nostra Diocesi in modo costruttivo». Questa nomina, conclude, «rappresenta anche una doppia bella novità per la nostra Chiesa: è una laica ed è una donna, per un ruolo che tradizionalmente viene ricoperto da un presbitero o da un diacono, ed è un bel segno per la nostra Chiesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA