Derby veneto al Bentegodi: Verona-Padova 1-1, gol di due difensori

Silvestri 1, Almici, A. Caracciolo - L. Marrone - A. Crescenzi - K. Laribi - S. Colombatto - L. Henderson - A. Ragusa (57' Gustafson) - S. Di Carmine - R. Matos (84' Pazzini)

T. Trevisan - E. Zambataro - D. Cappelletti - N. Pulzetti - S. Contessa - L. Clemenza - A. Capello (70' Belingheri) - F. Bonazzoli (84' Guidone)

Tutti i commenti e le pagelle sul Gazzettino del 27 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Prima giornata di B e subito un derby veneto di lusso al Bentegodi. Il match si chiude 1-1 con i gol di due difensori nel primo tempo: alla rete diLuca, 21 anni, ex Parma e figlio d'arte (papà Fabrizio è stato bomber anche in azzurro). Verona poco incisivo nei primi 45' e padova più pericoloso conNella ripresa al 59' GOL annullato al Padova: Bonazzoli colpisce di testa e mette in rete, ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco! Forti proteste dei biancoscudati.All.: Fabio Grosso: D. Merelli; L. Ravanelli; D. Capelli;All.: Pierpaolo Bisoli