© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - In stato delirante per la strada, in zona Bassanello a Padova, questa mattina, 4 giugno. Un tunisino, pregiudicato, vagava e delirava per la strada, le forze dell'oridne sono riuscite a bloccarlo e a portarlo in pronto soccorso. Il video è stato postato su Facebook dalla consigliera Elena Cappellini.