In centro storico "foglio di via" per ubriachi e spacciatori

di Mauro Giacon

PADOVA - Il tema è: se uno spacciatore sta da mesi nella stessa piazza, tipo il duomo, oppure ai giardini Arena, posso intimargli di non tornarci più per almeno sei mesi? Stessa cosa se uno continua a sporcare il muro che ho appena ripulito? Così è nato il decreto Minniti nella primavera del 2017 e applicato da più di un anno dal Questore a chi è sorpreso vicino a parchi, scuole, chiese, stazioni, mercati, intento a ubriacarsi, vendere prodotti contraffatti o fare il parcheggiatore abusivo. Però le prefetture avevano chiesto ai comuni di fare qualcosa per completarlo: delimitare delle aree, più che i singoli luoghi, dove poterlo applicare. In questo modo quando l'agente di polizia municipale sanzionerà per l'ennesima volta l'ubriaco, redigendo anche un verbale di allontanamento per 48 ore, il questore, a cui arriverà la sanzione, potrà prendere la decisione di impedirgli di tornare qui per sei mesi, mettendo in pratica il vero daspo urbano.