Ambulanze, esame di guida veloce per gli autisti volontari

PADOVA - «Guidare in emergenza non significa dimenticarsi della prudenza, si è in mezzo alla strada e non in pista». Esordisce così Lucio Garbin, il coordinatore del corso per autisti della Croce Verde, rivolgendosi ai trenta volontari che hanno superato il nuovo esame per l’abilitazione alla guida di ambulanza. Al circuito del Consorzio Autoscuole Padovane di Corso Stati Uniti, ieri si è svolta la prova finale del corso di formazione dedicato agli autisti soccorritori della Croce Verde. Trenta volontari hanno affrontato il test pratico tra birilli, slalom, retromarcia e guida con skid, ovvero un carrello che alza da terra le ruote posteriori simulando uno sbandamento. I candidati, una volta superata la prova, hanno ricevuto l’attestato di abilitazione alla guida di ambulanza secondo la normativa regionale.