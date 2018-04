di Gabriele Pipia

PADOVA - Un cartello bianco e giallo con al centro l’immagine di cinque persone che si tengono per mano, come se formassero una grande rete. Nella provincia padovana troviamo sempre più spesso questa segnaletica, perché ilcontinua a crescere. Sommando i cittadini coinvolti, dapassando per, le “sentinelle” già attive sono duemila. Ma nei prossimi mesi potrebbero almeno triplicarsi. Il tema è ora di grande attualità perché altre nove amministrazioni si sono attivate per seguire la stessa scia. Tra queste c’è pure: entro la fine dell’anno anche nel capoluogo le segnalazioni correranno velocemente su WhatsApp. È c’è anche un’altra fresca novità: i commercianti di Montegrotto si sono da poco uniti in una chat tutta loro, dove segnalano ogni furto e ogni movimento sospetto. Ne fanno già parte i titolari di una cinquantina di attività.In provincia si contano da anni decine di gruppi Facebook chedi vario genere. «Attenzione, ho appena visto una persona che si ferma a guardare le villette di via Roma. Potrebbe essere un ladro». Oppure: «Al parco ci sono due individui sospetti. È meglio avvisare le forze dell’ordine». E poi ancora: «Ieri ho trovato lo specchietto rotto. Fate attenzione!».