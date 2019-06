«C'è chi usava i cellulari». Concorsone per Oss sotto accusa

di Elisa Fais

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Un candidato denuncia irregolarità al concorsone della sanità indetto da Azienda Zero, il test che ha coinvolto 10 mila operatori socio-sanitari gli scorsi 5 e 6 giugno alla Kioene Arena di Padova. Ora, con l’aiuto dei sindacati, sta raccogliendo firme tra i colleghi allo scopo di presentare un esposto alla Guardia di Finanza. Secondo Loris Vendrame, 43 anni, oss in forza all’ospedale di Vittorio Veneto, durante la prova scritta alcuni candidati avrebbero utilizzato il cellulare. «Ho le prove – ha detto Vendrame -. Posseggo foto in cui una persona scatta una foto ad un’altra che ha chiaramente il test scritto tra le mani. A dimostrazione del fatto che sono stati tirati fuori i telefoni durante l’esame. E’ una cosa molto grave, avrebbero dovuto ritirarli a inizio giornata». Vendrame non ha iniziato questa battaglia solo, ma ha trovato il sostegno di altri 30 candidati.