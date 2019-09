A mezzanotte bussa al carcere: «Mi hanno condannato, eccomi qua»

di Marco Aldighieri

CITTADELLA Ormai se lo aspettava, dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione, da lì a poco sarebbero andati ad arrestarlo. E così Clemenz Riccio, napoletano di 28 anni residente a Cittadella, l’altro ieri, poco prima della mezzanotte si è recato a Padova in via Due Palazzi. Si è avvicinato alla casa di reclusione e ha suonato il campanello: «So che mi state cercando, sono venuto a costituirmi». Gli agenti della penitenziaria gli hanno aperto il cancello e lo hanno accompagnato in cella. Riccio è stato condannato in via definitiva a sette anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, incendio e danneggiamenti.