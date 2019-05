Irrompono nell'ambulatorio e insultano il medico: denunciati tre cinesi

Selvazzano Dentro - Movimentato episodio in un ambulatorio del Padovano. I carabinieri chiamati da un dottore hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio in concorso tre cittadini cinesi residenti ad Agna (Pd). Si tratta del 26enne Z. X., della 29enne Z. H., donna e di Z.G., 53 anni.



I tre "pazienti" si sono presentati presso uno studio medico della zona scatenando una lite verbale per presunte negligenze del dottore e impedendo, di fatto, il regolare svolgimento delle visite mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA