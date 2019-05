Indagine sugli appalti per il cimitero, blitz di carabinieri e polizia locale

di Marco Aldighieri

PADOVA Una serie di appalti per i servizi cimiteriali sono finiti nel mirino della Procura. Nella mattinata di giovedì, carabinieri e agenti della polizia locale, hanno effettuato un blitz nello stabile comunale di via Gozzi dove è stato perquisito un dipendente. L’impiegato, che non più tardi di un anno fa lavorava nel settore manutenzione cimiteri, è stato iscritto nel registro degli indagati per un reato contro la pubblica amministrazione. Ieri invece sono stati interrogati dagli inquirenti altri dipendenti di palazzo Moroni impegnati sempre nel settore relativo alle manutenzioni dei cimiteri.