«Chiudono via Crescini, noi nemmeno avvisati»: residenti infuriati

di Luisa Morbiato

PADOVA - Brutta sorpresa lunedì mattina per residenti e commercianti di via Crescini. La strada, per permettere i lavori di posa della condotta fognaria, è statadall'incrocio con via Ramazzino fino all'intersezione con via Bellarmino. Un blocco globale della circolazione del quale né i commercianti né i residenti erano stati avvisati: i cartelli sono stati apposti ad intervento già avviato.«Nessuno di noi era stato avvertito dell'avvio dei lavori, fino a domenica sera nessun avviso era stato apposto nel tratto interdetto al traffico - ha affermato Loris A. titolare di un'attività - sul tratto inoltre sbucano due vie laterali