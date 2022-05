Padova in finale per la B: battuto 2-1 il Catanzaro al 95', Euganeo in delirio

PADOVA - In un Euganeo strapieno e ribollente, il Padova agguanta al fotofinish la finale per la serie B battendo per 2-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 della gara d'andata. I calabresi hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie ad una rete di Sounas segnata al 30'. Nella ripresa, dopo ripetuti tentativi a vuoto, i padroni di casa rieescono a recuperare, acciuffando il pareggio al 32' con Curcio. Finale di gara incandescente, schemi saltati, errori e tensione, con i calabresi due volte pericolosi sotto la porta di Donnarumma. Ma al 95' su punizione Chiricò, rilanciato dal mister Oddo, regala la finale alla Padova, evitando il ricorso ai tempi supplementari.

In finale il Padova giocherà contro la vincente di Palermo-Feralpisalò in campo alle 20.30 (andata 0-3 per i rosanero). La gara di andata della finale che vale il passaggio alla serie cadetta è prevista per domenica 5 giugno, il ritorno domenica 12 giugno.