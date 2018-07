La scelta del sindaco: non sarà più vietato chiedere la carità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Non sarà più vietato chiedere la carità a Padova. Il sindaco Giordani porta in consiglio comunale la modifica del regolamento di polizia urbana messo a punto dal suo predecessore Bitonci che multava con 100 euro non solo l'accattonaggio molesto ma anche la semplice richiesta di elemosina.NON AI POVERI«Intendiamoci, non sono un buonista. Ma perché punire un povero? Non è già stato punito dalla vita? Dunque chi chiede la carità senza dare fastidio a nessuno e senza essere invadente in una città civile non è punito perché la