di Gabriele Pipia

PADOVA - «Avevo imparato in fretta ogni trucco e sono riuscito a truffare settanta vittime. Ma ora sono pentito, so di aver sbagliato e vorrei incontrare quelle persone per chiedere scusa». A parlare è un uomo di trentasei anni, già arrestato e condannato per una lunghissima serie di truffe. Ha ancora il fiatone, perché si sta sedendo al tavolino di un bar dopo aver appena finito il proprio turno di lavoro. «Adesso sono in regime di semi libertà - racconta -. Di giorno mi do da fare in un cantiere edile, di notte torno nella mia cella al Due Palazzi. E ripenso continuamente ai miei errori». Il detenuto chiede di mantenere l’anonimato, ma racconta tutto.