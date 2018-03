di Marco Aldighieri

PADOVA - Doveva essere in carcere a, invece era a lall’Arcella. Un agente della penitenziaria di 40 anni è finito iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di truffa e false attestazioni. In un anno, secondo gli inquirenti, ha fatto almeno un centinaio di assenze dal lavoro per malattia.A “pizzicare” il poliziotto penitenziario è stata la direzione della casa circondariale Due Palazzi. L’amministrazione del carcere, a seguito di una serie di controlli su tutto il personale in servizio, si è imbattuta sull’agente 40enne “campione” di. Così è scattata la segnalazione alla Procura e sono partite le indagini coordinate dal sostituto procuratore Sergio Dini, da anni già attivo sul fronte della casa di reclusione con lo scandalo dei telefoni cellulari e della droga introdotti all’interno del carcere da alcuni agenti penitenziari in favore dei detenuti.