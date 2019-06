Indagati 5 imprenditori: multe e patente ritirata "scaricate" sull'operaio

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALTA PADOVANA Tutti i punti decurtati e patente sospesa. Troppe multe per eccesso di velocità al volante di Porsche, Audi A6 Avant e furgoni Mercedes. Peccato però che il “colpevole”, un cittadino indiano di 45 anni, su quelle auto di grossa cilindrata e di lusso non sia mai salito. E già perchè qualcuno, per evitare il ritiro della propria patente e il pagamento di ammende salate, ha rubato e utilizzato i dati della licenza di guida dello straniero. E chi è stato? Nei guai sono finiti cinque imprenditori dell’Alta padovana e un altro cittadino indiano. Tutti e sei sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di falso e truffa.