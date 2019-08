Cavo elettrico a terra, cani da caccia folgorati: e poteva andar peggio

POLVERARA - Stamattina, 25 agosto, in un terreno agricolo lungo via Pascoli a Poverara, nel Padovano, due cani da caccia sono morti, folgorati accidentalmente da una scarica elettrica. Il cavo elettrico, forse per i recenti episodi di maltempo o per carenza di manutenzione, si era sganciato dal palo che lo sosteneva. Se invece dei due animali fosse passata di lì una persona, avrebbe fatto la stessa fine delle due povere bestie. I due cani, presi in pieno dalla scarica elettrica, sono morti all'istante. Il loro proprietario, Alfredo Zatta, 79 anni, pensionato e residente in paese, ha dato l'allerta. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Legnaro e i vigili del fuoco di Piove di Sacco. Il cavo elettrico è stato messo in sicurezza dal personale di Enel Energia.

