Conosce una ghanese su Facebook: «Devo trasferire 8 milioni». Truffato per 56mila euro

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Un 63enne di Camposampiero è stato. Un raggiro talmente ben orchestrato, da ripercorrere gli inganni cinematografici hollywoodiani come nei filmdove truffatori professionisti riescono a svuotare le tasche del pollo di turno. Una donna del Ghana conosciuta su Facebook e un sedicente direttore di banca, forse olandese, gli hanno portato via 56 mila euro. Il 63enne ha creduto di essere il tramite per portare dal Ghana all’Italia una somma di 8 milioni di dollari. In cambio, avrebbe ricevuto una lauta ricompensa. Ma per portare a buon fine l’operazione finanziaria ha dovuto pagare tasse internazionali a una banca olandese per 56 mila euro.