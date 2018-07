Bastonate al campo scuola, scatta l'inchiesta della Procura

di Marina Lucchin-Giancarlo Noviello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - La vicenda dei ragazzini presi a bastonate dagli animatori, durante il campo scuola organizzato dalla parrocchia del santuario dell’Arcella, finisce in Procura. Ieri mattina i carabinieri hanno acquisito il referto del pronto soccorso di Camposampiero, dove il dodicenne è stato visitato e dimesso con quattro giorni di prognosi per le contusioni al dorso e alla gamba destra, causate dalle percosse inferte da un animatore con la doga in legno di un letto, come ha dichiarato la mamma del bambino al medico che l’ha preso in cura. I militari, dunque, dopo aver anche sentito la madre del ragazzino e riservandosi di ascoltare pure gli altri genitori dei 34 ragazzi che hanno partecipato al campo scuola, hanno inviato un rapporto dettagliato alla procura di Padova, a quella di Treviso per competenza territoriale, al Tribunale dei minori di Venezia. Il primo atto, di fatto, per l’apertura delle indagini.