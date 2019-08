Voti e note, i registri dei professori del Calvi buttati nella spazzatura

di Luisa Morbiato

PADOVA La privacy gettata nel cassonetto dei rifiuti. È quanto è letteralmente accaduto ieri mattina in via Santa Chiara dove l’istituto tecnico commerciale Calvi ha ripulito l’archivio di documenti degli anni scolastici trascorsi, nello specifico registri dei professori, custoditi per un decennio e oltre, gettandoli nel vicino cassonetto stradale per la raccolta della carta come si fosse trattato di vecchi giornali o imballaggi di cartoncino. Un fatto che ha lasciato sconcertati dei cittadini che tranquillamente ieri in tarda mattinata erano scesi da casa per gettare la carta nel relativo cassonetto. Sollevando il coperchio infatti ci si trovava di fronte ad una distesa di copertine simil quaderni formato protocollo tutti con copertina verde anche se di diverse tonalità: decine e decine di registri con in bella vista etichette esplicative, datati anno scolastico 2008/2009 e precedenti.