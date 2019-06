Superati i 40 gradi, i padovani al lavoro: «Ecco il nostro inferno»

di Elisa Fais

PADOVA - Caldo record in tutta la provincia di Padova, la canicola ha toccato il culmine ieri con eccezionali temperature attorno a 40 gradi. Tra oggi e domani il potente anticiclone nord-africano si attenuerà un po’ e lascerà entrare da Nord-Est aria meno rovente, tuttavia più umida.Intanto i padovani si difendono come possono. Si lavora tanto nonostante l’afa, concedendosi qualche gelato in più e bevendo un drink ghiacciato. A Vigonza il picco è stato raggiunto attorno alle 14, con 39 gradi centigradi. In quel momento Salvatore e Marco Naclerio, rispettivamente padre e figlio, si trovavano davanti al forno a legna della loro pizzeria “Da Ciccillo” in via Arrigoni. Tra una pizza e l’altra, hanno dovuto fare i conti anche con i blackout della corrente elettrica che si sono verificati nel quartiere.