Sospeso il C-Class per 15 giorni: nel circolo giro di spaccio

PADOVA - Il questore di Padova ha sospeso per 15 giorni la licenza al “C - Class", il noto circolo privato in via Bernina gestito da un cittadino nigeriano: il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati la cui presenza crea gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica, con potenziali pericolose ripercussioni per gli abitanti dell’intero quartiere cittadino.

