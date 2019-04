di Gabriele Pipia

PADOVA - Un bus strapieno, una donna che sbraita, un uomo che gli risponde a tono invitandola a «rispettare le leggi italiane». I passeggeri assistono alla scena sbigottiti, qualcuno tira fuori il cellulare e inizia a filmare. L’autista è costretto a fermarsi e intervenire per evitare che la situazione degeneri. Il fatto è successo giovedì 18 maggio: il video di un minuto è stato condiviso ieri sulla pagina Facebook della sezione padovana didiventando virale in pochi minuti. Linea 22, Padova-Mandria, cinque del pomeriggio. Una donna di origine africana, con un passeggino, occupa il posto destinato a passeggini e carrozzine. In quel momento arriva una donna padovana, disabile e seduta su una sedia a rotelle. Vorrebbe sedersi lì, ma la donna non gli lascia il posto. Apriti cielo. Dentro il bus scoppia la lite, perché altri passeggeri intervengono invitando animatamente la donna a far sedere l’altra signora. Lei si rifiuta e alza la voce: «It’s my right!», «È un mio diritto». Un uomo si scaglia contro di lei: «Qui non è a casa sua, lei in Italia osserva le leggi italiane. Non può fare quello che vuole lei. Perché se qualcuno viene a casa sua, rispetta le sue leggi». La tensione sale: una ragazza scuote la testa, la signora disabile si gira dall’altra parte per evitare lo scontro.