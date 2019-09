Busitalia, blitz dell'ufficiale giudiziario: incasso sequestrato nella biglietteria

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Busitalia non risarcisce un autista e l’ufficiale giudiziario va in biglietteria per prelevare l’incasso della giornata. Alla fine sotto sequestro sono finiti circa tremila euro. Soldi che erano stati pagati dai tanti studenti e lavoratori che, come sempre accade in questa stagione, vanno a rinnovare l’abbonamento annuale dell’autobus. A questi vanno aggiunti gli incassi legati dalla vendita dei biglietti. Quella somma, però, ora andrà a risarcire un autista 53enne che prima era stato licenziato dall’azienda e, poi, reintegrato dal Giudice del lavoro.