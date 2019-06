Deve portare in gita in bimbi: gomma ​del bus rotta e autista "fuori regola"

PADOVA - La Polstrada di Padova ha effettuato un controllo sul conducente di un autobus che stava partendo per portare due classi di bambini di una primaria di Pontelongo in gita sul Delta del Po.



L'autista è stato sanzionato perché gli agenti hanno riscontrato una gomma lesionata, la mancanza di un estintore a bordo e da controlli approfonditi è emerso che non aveva rispettato i riposi e i tempi di guida previsti dalla legge (una pausa ogni 4 ore, non più di nove ore di servizio e il riposo settimanale).



In solido con il conducente è stata sanzionata anche la compagnia che gestisce gli autobus. Sul posto è stato fatto arrivare un altro autobus e un altro autista in regola. I controlli, riferisce la Polstrada, sono disposti secondo un piano previsto dal Miur, ogni scuola privata e pubblica è tenuta a comunicare alla Polstrada date e orari di partenze per le gite e i controlli vengono fatti a campione.

