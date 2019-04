di Alberto Rodighiero

PADOVA - Alza la gonna alla compagna di classe e i genitori della bambina si presentano a scuola con l’avvocato. Protagonisti della vicenda due alunni, compagni di classe, che frequentano una scuola primaria della città. Il bambino sarebbe piuttosto esuberante e, in qualche occasione, avrebbe infastidito la sua compagna di classe. Qualche spinta, una presa in giro, una gonna alzata. Cose da bambini, potrebbe pensare qualcuno. Di certo non i genitori della piccola che, nei giorni scorsi, si sono rivolti ad un avvocato per chiedere che la figlia venga trasferita in un’altra scuola.