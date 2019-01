Mobilità, allerta rossa: blocco fino a lunedì, biglietto unico sui bus

di Mauro Giacon

PADOVA- La qualità dell'aria non migliora, anzi. E le previsioni non aiutano. Per questo ieri l'Arpav ha confermato il livello rosso, quello massimo, fino a lunedì. Non è bastato infatti che negli ultimi 10 giorni ci sia stata una giornata sotto il limite tollerato di polveri sottili perché si potesse tornare indietro. Le regole dicono che i giorni devono essere almeno due sotto la soglia sugli ultimi quattro. Oppure il giorno prima del controllo, in questo caso mercoledì, le previsioni devono dare pioggia consistente per il giorno dopo, giovedì. Dunque fino a lunedì quando l'Arpav effettuerà il nuovo controllo sono fermi nel senso che non possono circolare dentro la città, 270mila fra auto e furgoni. Dal lunedì alla domenica dalle 8 e 30 del mattino fino alle 18,30 non possono circolare i veicoli a benzina