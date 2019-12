di Alberto Rodighiero

PADOVA - Scatta ilA più di due mesi dall’entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione per i mezzi più inquinanti, le concentrazioni di polveri sottili hanno superato il livello di guardia e il Comune corre ai ripari. Dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, sono scattate, dunque, ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico. Da oggi, così, è in vigore l’allerta arancione che comporta lo stop alla circolazione anche per i veicoli privati diesel Euro4, ed il divieto di utilizzo di stufe a biomassa di classe inferiore a 3 stelle.