I vigili negli "ostelli" dello spaccio: trovati cento clandestini

Padova - Si chiama “Nucleo conflitti abitativi” ed è una squadra della polizia locale che riceve gli esposti dei cittadini, va sul posto a verificare, sente la gente e parla con gli amministratori dei condomini. E dai semplici problemi di vicinato, spesso gli agenti finiscono per scovare altri ben più gravi problemi: in poco più di un anno, entrando negli appartamenti dove veniva segnalato il sovraffollamento, hanno trovato 100 clandestini, immigrati senza alcun documento che venivano ospitati da connazionali in cambio di venti o trenta euro. Otto i dormitori veri e propri con il sequestro di quattro appartamenti.