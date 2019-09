Indagati sette bidelli accusati di aver presentato un curriculm falso

PADOVA - La Procura della Repubblica di Padova ha aperto sette fascicoli d'indagine a carico di altrettanti bidelli per cui si sospetta il reato di falso. Stando agli accertamenti, i sette denunciati avrebbero presentato un curriculum falsificato, certificando il possesso del diploma di scuole di formazione non parificate. L'inchiesta nasce da una serie di accertamenti fatti a Napoli e Salerno a inizio anno, in cui emersero migliaia di irregolarità legate proprio a scuole sospettate di essere dei «diplomifici» per bidelli e personale ausiliario, entrati così nelle graduatorie accedendo a sostituzioni e a posti fissi senza averne titolo. I nomi delle sette persone sospettate di aver falsificato il curriculum sono emersi nel corso di accertamenti fatti da almeno quattro scuole padovane, che avrebbero poi consegnato la documentazione in procura.

