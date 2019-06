Bed and breakfast, fuorilegge uno su due: la Finanza stana i "furbetti"

di Marina Lucchin

PADOVA - Controlli incrociati tra le recensioni dei clienti lasciate sui siti web specializzati nelle prenotazioni dei soggiorni-vacanza e l’ufficio tributi del Comune. Così la Guardia di finanza scopre i “furbetti” del B&B: la metà dei controllati dalle fiamme gialle in città (16 su 30), nell’ultimo anno e mezzo, è risultata fuori regola, con 300mila euro di imponibili sottratti al fisco. Per svelare il sistema sommerso delle locazioni turistiche, il comando provinciale della Finanza, guidato dal colonnello Fabio Dametto, ha anche stretto un accordo con Palazzo Moroni, una collaborazione con polizia locale e con l’ufficio tributi: le fiamme gialle recuperano così le imposte evase, mentre i vigili la tassa di soggiorno non pagata. E gli albergatori in regola ringraziano, visto che in questo modo si stanga chi fa concorrenza sleale.