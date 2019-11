Troppi furti e risse nei locali, i baristi chiedono aiuto ai carabinieri

di Gabriele Pipia

PADOVA - Da una parte i vertici dei carabinieri, dall’altra il segretario dell’Appe e il titolare del Gancino di piazza Duomo. Un lungo confronto per entrare nel cuore di un tema sempre molto sentito dai baristi: quello della sicurezza all’interno e all’esterno dei locali. L’incontro, riservato, ha permesso all’associazione dei pubblici esercizi di snocciolare una lunga serie di episodi che si verificano nelle piazze soprattutto in orario notturno. La preoccupazione maggiore riguarda i frequenti casi di aggressioni tra ubriachi, ma è stata l’occasione giusta anche per parlare del fenomeno dello spaccio