Portici trasformati in dormitorio, i residenti: «Esposto in Procura»

di Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Uno dice: il degrado si sviluppa soprattutto nei quartieri periferici. Dove gli immigrati forzano le case abbandonate per trovare una stanza di fortuna. Mica vero. Basta passare di notte in galleria S. Bernardino, dal lato diche hanno trovato un habitat naturale nel passaggio che divide la riviera da una della zone più frequentate della città, come documentano le foto. Il problema è che al mattino si trovano i resti del bivacco, comprese le funzioni corporali. Pure davanti al bar.L’hotel improvvisato va avanti almeno da gennaio. I residenti hanno inviato più segnalazioni in Comune, ma niente. Una decina di giorni hanno scritto l’ultima nota: “É in corso una raccolta firme di residenti al fine di presentare a breve, Prefetto, Questura, Carabinieri, Ulss, Acegas, e a tutti gli enti interessati affinchè possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili di condotte contrarie alla legge”.