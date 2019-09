di Gabriele Pipia

PADOVA - Bar e tabaccherie, ristoranti e sale scommesse. Ma anche una grande azienda edile e il palasport che ospita partite e concerti. Tre settimane fa l'incubo delle spaccate è tornato a tormentare i sonni dei commercianti padovani e nell'ultimo fine settimane la lista si è ulteriormente allungata: tra intrusioni tentate e furti riusciti, parliamo di 17 colpi negli ultimi 22 giorni, tutti nella zona di Padova est. Polizia e carabinieri continuano a dare la caccia ai ladri e ora prende forza l'ipotesi che a colpire sia quasi sempre la stessa banda. Non è escluso che si tratti dei classici trasfertisti, malviventi che arrivano da fuori città e poi sfruttano l'anello delle tangenziali per dileguarsi in un lampo. Gli investigatori hanno raccolto impronte e scandagliato immagini delle varie telecamere di videosorveglianza: ora si tratta di mettere assieme i tasselli del puzzle. Un anno fa sempre a cavallo tra l'estate e l'autunno i colpi furono più di 30 in sei settimane, accompagnati dagli arresti di due stranieri. L'incubo si materializzò