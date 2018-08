Appalti migranti, i sindaci: «Pronti a chiedere i danni alla prefettura»

di Enrico Silvestri

AGNA-BAGNOLI - La notizia delle indagini sulle collusioni tra ilvicario di Padova e i vertici della cooperativa che gestisce l’hub di Bagnoli esplode come una bomba nella Bassa. Incredulo il sindaco di Agna: «Mai avrei sospettato il coinvolgimento dell’ufficio di Governo». Più duro il collega del Comune direttamente interessato,«Troppe stranezze in questa vicenda, vogliamo vederci chiaro, per questo chiederò alla giunta la costituzione di parte civile della municipalità nell’eventuale processo». Entrambi trovano dalla vicenda nuova forza nel battere sul vecchio chiodo: «Chiusura immediata del centro di accoglienza».