Derubano per anni dei gioielli l'anziana che accudiscono: badanti nei guai

di Barbara Turetta

PADOVA Da oltre 6 anni lavoravano come domestiche per una 84enne. Si prendevano cura della casa e delle necessità quotidiane dell’anziana, ma allo stesso tempo si concedevano anche degli “extra” sullo stipendio, derubandola dei gioielli. Le indagini condotte dai carabinieri di Selvazzano hanno portata alla denuncia di due donne, entrambe incensurate e residenti a Padova. A incastrarle, la perquisizione domiciliare. Per gli inquirenti sono loro le autrici dei furti commessi in casa negli anni e che hanno permesso di sottrarre all’anziana datrice di lavoro 10mila euro in gioielli e altri oggetti di valore.