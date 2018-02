Badanti infedeli ripuliscono la casa di gioielli e li rivendono: prese

PADOVA - I carabinieri di Carmignano di Brenta hanno denunciato due donne, una moldava di 35 anni, domiciliata a San Pietro in Gù, e una romena di 48, di Carmignano, per furto in appartamento. Le indagini sono partite lo scorso novembre dopo un controllo di routine in un negozio Compro Oro. I fatti risalgono a settembre. In quel periodo la 48enne romena aveva la disponibilità della casa di un'anziana di Carmignano, morta poco prima.



La donna si occupava delle pulizie e in diverse occasioni aveva avuto accesso all'appartamento da dove aveva asportato diversi gioielli, poi venduti al negozio Compro Oro per circa 2mila euro tra settembre e dicembre. Ancora a settembre, la 35enne moldava, approfittando di un periodo di prova come badante di un'anziana di 86 anni di Carmignano, ha preso diversi gioielli, poi ceduti allo stesso Compro Oro del paese ricavandone 1400 euro. Nonostante i familiari delle anziane non si fossero accorti degli ammanchi, i carabinieri hanno ripetuto i controlli alla gioielleria, verificando le cessioni dei gioielli e arrivando all'identità delle due donne. Il valore reale dei gioielli rubati arriva a 12mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA