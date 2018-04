Primo giorno per il nuovo autovelox, â€‹già 50 multe sulla strada del Santo

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Primo giorno per il nuovolungo la nuovae le multe scattale dovrebbero essere una cinquantina. I numeri esatti sull'attività della nuova telecamera arriveranno tra una settimana, ma è già possibile fare una prima stima basata anche sulle infrazioni rilevate durante il pre-esercizio.Il dispositivo ha immortalato mediamente un'ottantina di auto che ogni giorno hanno superato il limite di velocità previsto in qual tratto di tangenziale. L'esperienza, però, dice che nel passaggio tra il pre-esercizio e l'entrata in funzione delle telecamere le infrazioni tendono a diminuire. Di conseguenza, si calcola che ieri le multe elevate possano aggirassi attorno alla cinquantina.