Un'intera notte intrappolata nell'ascensore bloccato, salvata dai pompieri

PADOVA - Quando ieri sera non l'hanno vista rientrare i suoi familiari si sono spaventati e hanno lanciato l'allarme. Una notte insonne senza sapere che fine avesse fatto. Ore di angoscia che sono terminate solo questa mattina quando si sono accorti che alla loro congiunta non era successo nulla di grave: era solamente rimasta bloccata in un ascensore nel centro cittadino di Padova. Una intera notte intrappolata fino all'arrivo questa mattina dei vigili del fuoco che sono andati finalmente a liberarla.