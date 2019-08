Scuolabus ribaltato, parla l'autista: «Ecco cosa è successo quel giorno»

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Un breve viaggio dalla sua casa di Rovigo al supermercato più vicino, per fare la spesa e provare a lasciarsi tutto alle spalle. Così, due mesi e mezzo dopo la tragedia sfiorata sui colli euganei, Deniss Panduru è tornato a guidare. Nei suoi occhi ci sono ancora i flash di quel terribile incidente, nelle orecchie risuonano le urla furiose dei genitori. Panduru, 51 anni, era l’autista dello scuolabus che il 17 maggio si è rovesciato in un tornante di Arquà Petrarca mentre riportava a casa 13 bambini. Dopo lo schianto si era allontanato e oltre due ore dopo era stato trovato dai carabinieri e arrestato. Accusato di omissione di soccorso, era anche risultato positivo all’alcoltest.Signor Panduru, ogni quanto ripensa a quel venerdì pomeriggio?«Continuamente. Quello è stato il primo incidente della mia vita. Ho la patente da più di trent’anni, ho sempre girato in tutta Europa. E sono finito a rovesciarmi in una strada che conoscevo a memoria, andando a 30 all’ora. Non riesco a crederci».